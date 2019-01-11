Артур Юсупов может вернуться в "Динамо"

Покинувший "Ростов" полузащитник Артур Юсупов подпишет контракт с московским "Динамо".Сегодня "Ростов" объявил, что контракт с Юсуповым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Футболист помимо "Ростова" в РПЛ выступал за московское "Динамо" и "Зенит". В составе "Зенита" Юсупов дважды завоевал бронзу чемпионата России, он является обладателем Кубка и Суперкубка России в качестве игрока питерской команды. За бело-голубых Юсупов выступал с 2009 по 2015 годы. В 2012 году стал финалистом Кубка России.