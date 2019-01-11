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Артур Юсупов может вернуться в "Динамо"

Покинувший "Ростов" полузащитник Артур Юсупов подпишет контракт с московским "Динамо".

Сегодня "Ростов" объявил, что контракт с Юсуповым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Футболист помимо "Ростова" в РПЛ выступал за московское "Динамо" и "Зенит". В составе "Зенита" Юсупов дважды завоевал бронзу чемпионата России, он является обладателем Кубка и Суперкубка России в качестве игрока питерской команды. За бело-голубых Юсупов выступал с 2009 по 2015 годы. В 2012 году стал финалистом Кубка России.

Sport24
Теги: Юсупов Динамо
Сегодня, 17:37
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 19:05)
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Болеет за:
«Динамо» М
только при условии что не дороже трех копеек
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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