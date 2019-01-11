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Борис Горовой: если "Зенит" откажется от Скопинцева, он может уйти в "Спартак"

Бывший полузащитник "Зенита" Борис Горовой прокомментировал информацию о том, что защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев может стать игроком "Зенита".

"На позиции левого защитника Скопинцев — один из лучших в российском чемпионате. Если его не возьмет "Зенит", он может уйти в "Спартак". Это, однозначно, собственное усиление и ослабление конкурентов! К тому же, фактически Дмитрий возвращается домой. Потенциально, на мой взгляд, Скопинцев — игрок сборной России", — цитирует Горового "Спорт уик-энд"..
Сегодня, 18:43
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#3  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 19:12)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
"Горовой играет головой" (с) - Геннадий Орлов.
До сих пор помню. laughing


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:59)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Он уже предпочёл Зенит, выразив тем самым презрение к спартаку, отказавшись от их предложения. Скопинцев будет у нас, у них Комбаров..., кстати, легенда. Поэтому там ему будет сложно завоёвывать любовь болельщиков, практически невозможно, когда рядом такой именитый заслуженный игрок, а в Зените попроще.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Romgus  Самара (Сегодня, 18:53)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Скажите Борису Горовому, что Спартако уже Айртона купил
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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