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Роман Павлюченко: для меня Самедов был и остается одним из лучших крайних полузащитников

Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал решение руководства красно-белых расстаться с полузащитником Александром Самедовым. 34-летний футболист в январе перешел в "Крылья Советов".

"Самедов для меня был и остается одним из лучших крайних полузащитников. Я всегда восхищался его игрой и его работой с мячом. Это тот игрок, который внес большой вклад в чемпионство "Спартака". Он практически каждый сезон отдает очень много голевых передач, что очень важно для крайнего полузащитника, и что очень мало сейчас делают крайние полузащитники. Также он немало забивает, причем важные мячи.

Ситуация с расторжением его контракта — это такая футбольная ситуация, где тренер видит на его позиции другого футболиста. Я думаю, что Кононов виделся с ним и разговаривал. Думаю, что тренер ему объяснил, что на Самедова он не рассчитывает, и видит на его позиции другого футболиста. Пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт. Это нормальная футбольная ситуация. Я уверен, что он усилит "Крылья Советов". Самарцы вообще хорошо усилились. Самедов, Ананидзе и Шишкин помогут самарской команде.

Годы идут, когда-то наступает тот момент, когда из большой команды футболист переходит в среднюю при всем уважении к "Крыльям Советов". Такова футбольная жизнь. Поэтому я Самедову желаю только удачи, чтобы травмы обходили его стороной", - цитирует Павлюченко Sport24.
Теги: Павлюченко Самедов
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#1  Антон1990  Москва (Сегодня, 22:02)
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