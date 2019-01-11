Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал"
Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал"
13:35
Евгений Савин женился (фото) (11)
Евгений Савин женился (фото) (11)
12:58
"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием (7)
"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием (7)
11:50
Источник: игрок "Рубина" Калинин осенью получал 12 тысяч рублей в месяц. С января – 250 тысяч (13)
Источник: игрок "Рубина" Калинин осенью получал 12 тысяч рублей в месяц. С января – 250 тысяч (13)
10:43
Мурад Мусаев - о трансферах: зимой надо либо переплачивать, либо брать футболистов без игровой практики (1)
Мурад Мусаев - о трансферах: зимой надо либо переплачивать, либо брать футболистов без игровой практики (1)
09:56
Шамиль Газизов - о возможном возвращении в "Уфу" Зинченко: мы будем прыгать до потолка от счастья, если это произойдет
Шамиль Газизов - о возможном возвращении в "Уфу" Зинченко: мы будем прыгать до потолка от счастья, если это произойдет
Роман Павлюченко: для меня Самедов был и остается одним из лучших крайних полузащитников
Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал решение руководства красно-белых расстаться с полузащитником Александром Самедовым. 34-летний футболист в январе перешел в "Крылья Советов".
"Самедов для меня был и остается одним из лучших крайних полузащитников. Я всегда восхищался его игрой и его работой с мячом. Это тот игрок, который внес большой вклад в чемпионство "Спартака". Он практически каждый сезон отдает очень много голевых передач, что очень важно для крайнего полузащитника, и что очень мало сейчас делают крайние полузащитники. Также он немало забивает, причем важные мячи.
Ситуация с расторжением его контракта — это такая футбольная ситуация, где тренер видит на его позиции другого футболиста. Я думаю, что Кононов виделся с ним и разговаривал. Думаю, что тренер ему объяснил, что на Самедова он не рассчитывает, и видит на его позиции другого футболиста. Пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт. Это нормальная футбольная ситуация. Я уверен, что он усилит "Крылья Советов". Самарцы вообще хорошо усилились. Самедов, Ананидзе и Шишкин помогут самарской команде.
Годы идут, когда-то наступает тот момент, когда из большой команды футболист переходит в среднюю при всем уважении к "Крыльям Советов". Такова футбольная жизнь. Поэтому я Самедову желаю только удачи, чтобы травмы обходили его стороной", - цитирует Павлюченко Sport24.
"Самедов для меня был и остается одним из лучших крайних полузащитников. Я всегда восхищался его игрой и его работой с мячом. Это тот игрок, который внес большой вклад в чемпионство "Спартака". Он практически каждый сезон отдает очень много голевых передач, что очень важно для крайнего полузащитника, и что очень мало сейчас делают крайние полузащитники. Также он немало забивает, причем важные мячи.
Ситуация с расторжением его контракта — это такая футбольная ситуация, где тренер видит на его позиции другого футболиста. Я думаю, что Кононов виделся с ним и разговаривал. Думаю, что тренер ему объяснил, что на Самедова он не рассчитывает, и видит на его позиции другого футболиста. Пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт. Это нормальная футбольная ситуация. Я уверен, что он усилит "Крылья Советов". Самарцы вообще хорошо усилились. Самедов, Ананидзе и Шишкин помогут самарской команде.
Годы идут, когда-то наступает тот момент, когда из большой команды футболист переходит в среднюю при всем уважении к "Крыльям Советов". Такова футбольная жизнь. Поэтому я Самедову желаю только удачи, чтобы травмы обходили его стороной", - цитирует Павлюченко Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.