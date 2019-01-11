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Банк "Уралсиб" подписал с "Краснодаром" договор о сотрудничестве

Пресс-служба "Краснодара" объявила о старте сотрудничества с банком "Уралсиб".

Банк получил статус официального партнера клуба. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в конце 2018 года.

Оно предполагает партнерство в рамках комплекса маркетинговых мероприятий на стадионе во время домашних матчей "горожан".
Теги: Краснодар
Вчера, 23:24
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:09)
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Болеет за:
ЦСКА
Длительный договор...

Цитата: dobr25
печально!Друг Путина Коган скоро отожмёт походу

Ты, наверное, не в курсе, что уже давно отжали.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Вчера, 23:27)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
печально!Друг Путина Коган скоро отожмёт походу


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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