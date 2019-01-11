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Болельщики "Зенита" признали гол Заболотного лучшим в первой части сезона (видео)

Мяч форварда Антона Заболотного в ворота "Мольде" признан лучшим голом "Зенита" в первой части сезона.

Гол Заболотного набрал 47,35% голосов в официальном сообществе "Зенита" в "ВКонтакте", опередив мячи Кристиана Нобоа в ворота "Динамо", Олега Шатова "Локомотиву" и еще два других гола Антона – в ворота "Волгаря" и "Бордо".

Теги: Зенит Заболотный
Вчера, 23:38
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#3  Morder   (Сегодня, 00:14)
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Болелы Зенита красавчики, с чувством юмора полный порядок
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#2  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 00:03)
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online
Болеет за:
ЦСКА
ахаххахахахахх вот так под..бали балелы. Супер, так держать
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#1  91800bsp  Ставрополье (Вчера, 23:54)
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Явный троллинг со стороны болел)


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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