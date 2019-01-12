Новости партнеров

Геннадий Орлов: "Зенит" выиграет чемпионат

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" станет чемпионом России в этом сезоне.

"Хватит ли "Зениту" сил удержать первое место? На мой взгляд, хватит. Команда должна бороться только за первое место. Сейчас такой период, когда нужно поднять кондиции всех игроков "Зенита". Я ожидаю, что Кристиан Нобоа восстановится к марту. Может быть, даже Юрий Жирков еще поможет, потому что он тоже будет тренироваться в общей группе. И будут обязательно приглашены два-три человека", - сказал Орлов.

YouTube канал Геннадия Орлова
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 09:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  sergey3709   (Сегодня, 09:27)
  • 0
  •  (0)

Без Кокорина чемпионат не выиграть!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 09:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов забыл посмотреть,как бомжи играют в гостях при Семаке,а им с 3 топами придёться весной играть,им бы удержаться в тройке.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.