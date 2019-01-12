Геннадий Орлов: "Зенит" выиграет чемпионат

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:49
Орлов - о Мхитаряне: у него русская бабушка, так что он не прочь поиграть в РПЛ, но позже (12)
Орлов - о Мхитаряне: у него русская бабушка, так что он не прочь поиграть в РПЛ, но позже (12)
Вчера, 23:03
Вадим Васильев: Фабрегас – игрок мирового уровня, его трансфер демонстрирует амбиции "Монако"
Вадим Васильев: Фабрегас – игрок мирового уровня, его трансфер демонстрирует амбиции "Монако"
Вчера, 21:41
Московский "Арарат" вернется в Россию и со следующего года будет выступать во второй лиге (1)
Московский "Арарат" вернется в Россию и со следующего года будет выступать во второй лиге (1)
Вчера, 21:37
"Ростов" разошелся миром с албанским "Кукеши"
"Ростов" разошелся миром с албанским "Кукеши"
Вчера, 21:36
"Монако" объявил о переходе Сеска Фабрегаса
"Монако" объявил о переходе Сеска Фабрегаса
Вчера, 20:57
Неймар пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться (3)
Неймар пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться (3)
Вчера, 20:37
"Зенит" предложил 16 млн евро за защитника "Бенфики" (21)
"Зенит" предложил 16 млн евро за защитника "Бенфики" (21)
Вчера, 20:07
Роман Павлюченко: для меня Самедов был и остается одним из лучших крайних полузащитников
Роман Павлюченко: для меня Самедов был и остается одним из лучших крайних полузащитников
Вчера, 19:37
Никита Глушков перешел в "Балтику" до конца сезона
Никита Глушков перешел в "Балтику" до конца сезона
Вчера, 18:45
Маноло Габбьядини проходит медосмотр для "Сампдории" (1)
Маноло Габбьядини проходит медосмотр для "Сампдории" (1)
Вчера, 18:08
Денис Суарес близок переходу в "Арсенал"
Денис Суарес близок переходу в "Арсенал"
Вчера, 17:37
Артур Юсупов может вернуться в "Динамо" (4)
Артур Юсупов может вернуться в "Динамо" (4)
Вчера, 17:20
Василий Березуцкий: наши с братом идеи не так важны, в "Витессе" есть босс - Слуцкий (1)
Василий Березуцкий: наши с братом идеи не так важны, в "Витессе" есть босс - Слуцкий (1)
Вчера, 16:00
Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал"
Шандор Варга: почему Сарри не может позвать Паредеса в "Челси"? Венгер же приглашал Аршавина в "Арсенал"
Вчера, 15:51
"Ростов" объявил о расторжении контракта с Юсуповым (18)
"Ростов" объявил о расторжении контракта с Юсуповым (18)
Вчера, 14:35
Александр Зинченко намерен перейти в испанский клуб
Александр Зинченко намерен перейти в испанский клуб
Вчера, 14:13
"Урал" отправился на первый сбор на Кипр
"Урал" отправился на первый сбор на Кипр
Вчера, 13:35
Евгений Савин женился (фото) (12)
Евгений Савин женился (фото) (12)
Вчера, 13:22
Агент Левандовски: Роберт не захотел переезжать в Англию, а Париж просто не подошел его жене
Агент Левандовски: Роберт не захотел переезжать в Англию, а Париж просто не подошел его жене
Вчера, 12:58
"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием (7)
"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием (7)
Вчера, 12:56
Валерий Масалитин: "Спартак" способен бороться за чемпионство (26)
Валерий Масалитин: "Спартак" способен бороться за чемпионство (26)
Вчера, 12:39
Давид Луис может продолжить карьеру в Португалии
Давид Луис может продолжить карьеру в Португалии
Геннадий Орлов: "Зенит" выиграет чемпионат
Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" станет чемпионом России в этом сезоне.
"Хватит ли "Зениту" сил удержать первое место? На мой взгляд, хватит. Команда должна бороться только за первое место. Сейчас такой период, когда нужно поднять кондиции всех игроков "Зенита". Я ожидаю, что Кристиан Нобоа восстановится к марту. Может быть, даже Юрий Жирков еще поможет, потому что он тоже будет тренироваться в общей группе. И будут обязательно приглашены два-три человека", - сказал Орлов.
YouTube канал Геннадия Орлова
"Хватит ли "Зениту" сил удержать первое место? На мой взгляд, хватит. Команда должна бороться только за первое место. Сейчас такой период, когда нужно поднять кондиции всех игроков "Зенита". Я ожидаю, что Кристиан Нобоа восстановится к марту. Может быть, даже Юрий Жирков еще поможет, потому что он тоже будет тренироваться в общей группе. И будут обязательно приглашены два-три человека", - сказал Орлов.
YouTube канал Геннадия Орлова
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.