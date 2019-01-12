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"Ростов" подписал контракт с игроком сборной Казахстана

Пресс-служба "Ростова" объявила о трансфере нападающего "Астаны" Бактиора Зайнутдинова.

20-летний футболист перешел в состав "Астаны" в прошлом году и в первом же матче оформил хет-трик. Всего Бактиор сыграл за "Астану" 35 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал две голевые передачи.

Также Зайнутдинов провел 6 матчей за сборную Казахстана в Лиге Наций и был признан лучшим молодым игроком и "Открытием сезона" казахстанского первенства в 2017 году.

Теги: Ростов
Сегодня, 11:41
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#3  10w1964  советский союз (Сегодня, 13:20)
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online

если это считают усилением то видно плоховато с финансами в клубе.
Регистрация: 20.01.2011 [жалоба]
#2  Противовес  Владивосток (Сегодня, 12:21)
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Полный писец... Рыскин с Карпухой решили казахов с киргизами собрать, а своих немногочисленных воспитанников сгнобить и раздать по арендам ? Неужели Байрамян, которого спихнули на год в "Рубин", слабее этого кривоногого степного "орла" ? И еще более странно, что Президент клуба по национальности АРМЯНИН, но при этом Хорика в упор не видит. "Нормальная" командочка собирается в Ростове, слошь из легов, которых уже 13 человек, что составляет более 55% от состава (больше всех команд РПЛ). На всех ветках трещат, что "Ростов" превратился в "топ-клуб", а судя по трансферной политике (за два дня бесплатно отдали двух рос. игроков) и игровой философии в автобус с прицепом, скатывается к "умершему" "Амкару". После Бердыева, клуб вновь превратился в болото... с долгами и запретами на регистрацию новых игроков и угрозой банкротства
Регистрация: 25.02.2017 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:44)
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Болеет за:
«Ростов»
Видимо вместо Кьяртансона?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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