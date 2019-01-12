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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Жена носит хиджаб" - Аяз Гулиев рассказал о своей личной жизни
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев рассказал о своей личной жизни.
"На моей свадьбе было 600 человек. В Москве есть такие банкетные залы, там и тысячу человек разместить можно, и больше.
Мы рассчитывали на 400 с чем-то. Но у нас так бывает: прикидываешь одно количество, потом появляются дальние родственники, друзья друзей – и вот их уже 600 человек. И это еще кто-то не смог приехать! Если бы доехали те, кого звали изначально, то получилось бы не меньше семисот. Но я очень доволен тем, как все получилось.
Из оружия мы не стреляли, нельзя же (смеется). Просто прикалывались над этим, но до дела, конечно, не доходило.
Насколько моя жена религиозна? Как это положено по религии, она носит хиджаб. И не может открываться за пределами дома или если в доме есть посторонние.Но она и до этого придерживалась всех необходимых правил. Не с самого детства, но уже несколько лет – точно.
Мы познакомились уже после того, как я ушел из "Анжи". Я часто приезжал на выходные в Махачкалу. Родственников там нет, но осталось много близких друзей. Они приглашали, я как к себе домой ездил.
Вот в один из этих поездок случилось, что мы познакомились. Кстати, это в Рамадан произошло", - рассказал Гулиев.
"СЭ"
"На моей свадьбе было 600 человек. В Москве есть такие банкетные залы, там и тысячу человек разместить можно, и больше.
Мы рассчитывали на 400 с чем-то. Но у нас так бывает: прикидываешь одно количество, потом появляются дальние родственники, друзья друзей – и вот их уже 600 человек. И это еще кто-то не смог приехать! Если бы доехали те, кого звали изначально, то получилось бы не меньше семисот. Но я очень доволен тем, как все получилось.
Из оружия мы не стреляли, нельзя же (смеется). Просто прикалывались над этим, но до дела, конечно, не доходило.
Насколько моя жена религиозна? Как это положено по религии, она носит хиджаб. И не может открываться за пределами дома или если в доме есть посторонние.Но она и до этого придерживалась всех необходимых правил. Не с самого детства, но уже несколько лет – точно.
Мы познакомились уже после того, как я ушел из "Анжи". Я часто приезжал на выходные в Махачкалу. Родственников там нет, но осталось много близких друзей. Они приглашали, я как к себе домой ездил.
Вот в один из этих поездок случилось, что мы познакомились. Кстати, это в Рамадан произошло", - рассказал Гулиев.
"СЭ"
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