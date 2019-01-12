Егор Сорокин: сборы - самое тяжелое время в карьере футболиста

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал о работе команды на сборе в Турции."Плодотворно тренируемся в двухразовом режиме. Думаю, сборы – это самое тяжелое время для футболиста. Каждый к этому в какой-то степени уже привык и спокойно относится.Тяжело всем, но все друг друга подбадривают, помогают, подсказывают. Готовимся в позитивном русле. План – подготовиться, набрать физическую форму, чтобы побеждать в каждом матче и занять высокое место в РПЛ", – сказал Сорокин.