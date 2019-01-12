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Ильзат Ахметов побывал в аппарате президента Киргизии (фото)

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов посетил Киргизию, где ему организовали прием у руководителя аппарата президента страны Досалы Эсеналиева.

"Мы гордимся вашим успешным дебютом в именитой команде ЦСКА и приглашением в сборную Российской Федерации по футболу. Также мы верим и надеемся, что наш соотечественник будет и дальше добиваться больших побед в спорте. Желаю успехов!" — сказал Эсеналиев.

Ахметов поблагодарил за теплый прием и отметил, что всегда скучает по Киргизии. Новогодние каникулы футболист провел с семьей в Бишкеке.

Ильзат Ахметов побывал в аппарате президента Киргизии (фото)


Официальный сайт президента Киргизии
Теги: ЦСКА Ахметов
Сегодня, 12:54
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#1  Мотл  сымайки (Сегодня, 13:10)
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online

А где фото самого аппарата?


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
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