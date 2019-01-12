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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию (фото)
Московское "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Белеке (Турция), информирует пресс-служба бело-голубых.
В Турцию вылетели 26 футболистов: вратари Шунин, Лещук, Зириков, Седов и полевые Морозов, Шунич, Рыков, Хольмен, Козлов, Рауш, Евгеньев, Теттех, Кардозу, Школик, Черных, Терехов, Москвичев, Грулев, Жоаозинью, Соснин, Самба Соу, Липовой, Лацевич, Панченко, Марков, Луценко.
Первый сбор будет проходить до 24-го января. На этот промежуток запланировано проведение двух контрольных матчей. Второй учебно-тренировочный сбор начнется 27-го января, а завершится 8-го февраля, запланировано три контрольных матча. Третий сбор команды пройдет с 11-го по 23-е февраля, планируется провести три контрольных поединка.
В Турцию вылетели 26 футболистов: вратари Шунин, Лещук, Зириков, Седов и полевые Морозов, Шунич, Рыков, Хольмен, Козлов, Рауш, Евгеньев, Теттех, Кардозу, Школик, Черных, Терехов, Москвичев, Грулев, Жоаозинью, Соснин, Самба Соу, Липовой, Лацевич, Панченко, Марков, Луценко.
Начинаем #ДинамовТурции! На сбор отправляются 26 футболистов: вратари Шунин, Лещук, Зириков, Седов и полевые Морозов, Шунич, Рыков, Хольмен, Козлов, Рауш, Евгеньев, Теттех, Кардозу, Школик, Черных, Терехов, Москвичёв, Грулёв, Жоаозиньо, Соснин, Самба Соу, Липовой, Лацевич... pic.twitter.com/gNeqXd5Nd3— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 12, 2019
Первый сбор будет проходить до 24-го января. На этот промежуток запланировано проведение двух контрольных матчей. Второй учебно-тренировочный сбор начнется 27-го января, а завершится 8-го февраля, запланировано три контрольных матча. Третий сбор команды пройдет с 11-го по 23-е февраля, планируется провести три контрольных поединка.
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