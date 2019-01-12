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"Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию (фото)

Московское "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Белеке (Турция), информирует пресс-служба бело-голубых.

В Турцию вылетели 26 футболистов: вратари Шунин, Лещук, Зириков, Седов и полевые Морозов, Шунич, Рыков, Хольмен, Козлов, Рауш, Евгеньев, Теттех, Кардозу, Школик, Черных, Терехов, Москвичев, Грулев, Жоаозинью, Соснин, Самба Соу, Липовой, Лацевич, Панченко, Марков, Луценко.



Первый сбор будет проходить до 24-го января. На этот промежуток запланировано проведение двух контрольных матчей. Второй учебно-тренировочный сбор начнется 27-го января, а завершится 8-го февраля, запланировано три контрольных матча. Третий сбор команды пройдет с 11-го по 23-е февраля, планируется провести три контрольных поединка.
Теги: Динамо
Сегодня, 13:11
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#2  sergey3709   (Сегодня, 13:32)
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Вообще то Темников не тянет, не усиливает Динамо
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:31)
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Болеет за:
«Динамо» М
Весна покажет,как вы на сборах пахали или куи валяли...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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