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Виктор Гончаренко - о Викторе Васине: пока непонятно, когда он вернется

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении нападающего Виталия Жиронкина и защитника Виктора Васина.

"Если по Жиронкину ситуация такова, что к концу сбора он уже может тренироваться в общей группе, то по Васину более непонятная ситуация. Достаточно долго и тяжело он восстанавливается.

После первой травмы он долго восстанавливался и, к сожалению, сейчас опять восстановление затянулось. Мы ждем, что в любой момент он будет подключаться частично к общей группе, но этот момент, к сожалению, пока врачи наши оттягивают. Может быть, даже в конце этого сбора или в начале следующего он приступит частично к работе с командой.

Хотя это тяжело все предсказать, потому что он и в ноябре пробовал это делать, и в начале декабря, а срок этот все никак не наступает", – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Теги: ЦСКА Гончаренко Васин
Сегодня, 14:42
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#3  Freddy   (Сегодня, 16:15)
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online

Васин лучший в конюшне
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 16:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Евгений Буров
не пора ли прощаться -игрок не топ и по лучше есть да и годы уже не для нынешней конюшни hushed

Л-лимит.Не будь его всякие Васины,Шатовы и Комбаровы выше Фнл бы не котировались и зарабатывали отнюдь не лямы в евровалюте.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Евгений Буров   (Сегодня, 15:40)
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не пора ли прощаться -игрок не топ и по лучше есть да и годы уже не для нынешней конюшни hushed
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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