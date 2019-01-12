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Глава Башкортостана пообещал сохранить финансирование "Уфы" на прежнем уровна

Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе встречи с представителями "Уфы" дал клубу гарантии сохранения прежних объемов финансирования.

"Понятно, что вы нас в некотором смысле избаловали вашими достижениями прошлого года. И раз уж вы нас однажды побаловали, как и все люди, мы хотим, чтобы это продолжалось. Цель нашей встречи — не столько постановка задач.

Нам бы очень хотелось, чтобы вы каким-то образом осознали текущую ситуацию, перегруппировались и проявили самые лучшие качества футбольного клуба, сохранив своё место в Премьер-Лиге.

Конечно, всегда хотелось бы стремиться к солнцу, вверх. Чтобы вы порадовали нас более серьезными достижениями. Со своей стороны хочу сказать, что все те меры поддержки, которые оказывали республика и наши коллеги — крупные предприятия, будут сохранены. Мы всё это учли. Поэтому можете работать в этой части в спокойном режиме", — приводит слова Хабирова пресс-службы "Уфы".
Теги: Уфа
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