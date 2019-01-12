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Ивелин Попов не перейдет в "Рубин" - клуб смог предложить ему оклад менее 20 тыс евро в месяц

Ивелин Попов, который после расторжения контракт со "Спартаком", стал свободным агентом, не перейдет в "Рубин".

По данным издания "Спорт Бизнес Online", клуб из Казани не смог договориться с болгарским футболистом по финансовым условиям.

"Рубин" предлагал Попову контракт до конца сезона-2018/19 с зарплатой в 10-20 тысяч евро. При этом в "Динамо" и "Ростове" 31-летнему Попову были готовы платить почти в 5 раз больше - до 800 тысяч евро в год.

По данным источника, футболисту близок к переходу в болгарский клуб "Лудогорец", но также имеет предложения из Турции, ОАЭ и Нидерландов.
Теги: Попов Рубин Ростов Динамо
Сегодня, 15:24
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#4  Mahoylich  Москва (Сегодня, 16:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Неужели в Болгарии могут платить больше?


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 15:50)
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online

Молодец Ивелин,шли лесом нищебродов
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:37)
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Городовой,
Рубин находится в проблемных финансовых условиях,как и сам Ростов
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 15:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Рубин как всегда даром и на халяву)Узнаю Бердыева)Он большой любитель дармовых аренд и свободных агентов.В данном случае не прокатило.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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