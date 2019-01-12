Александр Селихов: с удовольствием буду играть за дубль, если тренер так решит

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал о подготовке и конкуренции в команде."Мы просто тренируемся, а там, как решит Георгич (Кононов), так и будет. Мы работаем, как это было всегда. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу, вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть. Тут же так много факторов: кто как себя проявит, будут ли все здоровы.Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там", — заявил Селихов.Голкипер находится без игры уже восемь месяцев. В мае он перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, и в ноябре вернулся к тренировкам с командой.