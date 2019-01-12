Новости партнеров

Александр Селихов: с удовольствием буду играть за дубль, если тренер так решит

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал о подготовке и конкуренции в команде.

"Мы просто тренируемся, а там, как решит Георгич (Кононов), так и будет. Мы работаем, как это было всегда. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу, вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть. Тут же так много факторов: кто как себя проявит, будут ли все здоровы.

Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там", — заявил Селихов.

Голкипер находится без игры уже восемь месяцев. В мае он перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, и в ноябре вернулся к тренировкам с командой.

"СЭ"
Теги: Селихов Кононов Спартак
Сегодня, 15:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  Freddy   (Сегодня, 17:05)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Волжанин
от Ливера семь штук огреб

Акинфееву вообще вечный антирекорд ЛЧ принадлежит smile А Ливер в РПЛ играет или Цска может его хоть раз обыгрывал в своей истории?Вы от Ромы пятёрку вынули,от Арсенала и МЮ по 4 банки дальше то что?Вы за себя отвечайте,а за себя вам ответить нечего,Селихов на ноль отстоял в дерби а Сухорян треху вынул,так что помалкивай.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
В последнем дерби на ноль отстоял

от Ливера семь штук огреб, до сих пор очко заштопать не могут. такого даже птицефабрика в рамку не поставит.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 16:35)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Волжанин
Он реально оценивает свои возможности.

В последнем дерби на ноль отстоял,а великий Сухорян трешку вынул,исходя из твоей логики Анкифеев должен уже за Птицефабрику гонять)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 15:39)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
" с удовольствием буду выступать за дубль"?

Он реально оценивает свои возможности.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:35)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо К»
Ну и к чему эти понты- " с удовольствием буду выступать за дубль"? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.