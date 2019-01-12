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Президент "Бока Хуниорс": я отклонил предложение "Зенита" по Павону в размере 20 млн евро

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Ангеличи рассказал, что отказался продавать полузащитника Кристиана Павона питерскому "Зениту".

"Павон снизил свой игровой уровень. Я отклонил несколько предложений о его трансфере, в том числе от "Зенита" в размере 20 миллионов.

На данный момент никаких переговоров нет. Уверен, он прибавит, и нам поступят новые предложения, потому что это отличный футболист", – сказал Ангеличи в интервью Radio Continental.
Теги: Зенит Бока Хуниорс
Сегодня, 15:45
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