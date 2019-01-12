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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Адвокат Мамаева: думаю, в СИЗО с удовольствием сыграли бы и другие футболисты
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал об условиях проведения матча в СИЗО "Бутырка" и поделился мнением о возможных участниках встречи.
"Павел внёс ряд организационных предложений касательно условий матча в "Бутырке", посоветовал, что необходимо сделать, чтобы обезопасить участников. Он сказал, что нужно расчистить площадку от льда. По времени матч тоже нужно сократить, чтобы длительное время не находиться на морозе.
Надеюсь, Кокорин тоже присоединится, сыграет хотя бы несколько минут. Было бы замечательно, если, чтобы уравнять силы команд, в команде сотрудников или осужденных были бы другие профессиональные футболисты или ветераны футбола с воли, которые изъявят желание поиграть. Думаю, кто-то из игроков, которые сейчас не на сборах, или ветеранов с удовольствием составит компанию Мамаеву в этой игре. Нужно уравнять силы, чтобы получился такой вот матч "строгого режима".
"Краснодар"? Это некоммерческий футбольный матч, просто дружеская встреча. Павел объяснил мне, что контракт не препятствует проведению игры. Это то же самое, что он в спортивном зале занимается - просто спортивное мероприятие", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Павел внёс ряд организационных предложений касательно условий матча в "Бутырке", посоветовал, что необходимо сделать, чтобы обезопасить участников. Он сказал, что нужно расчистить площадку от льда. По времени матч тоже нужно сократить, чтобы длительное время не находиться на морозе.
Надеюсь, Кокорин тоже присоединится, сыграет хотя бы несколько минут. Было бы замечательно, если, чтобы уравнять силы команд, в команде сотрудников или осужденных были бы другие профессиональные футболисты или ветераны футбола с воли, которые изъявят желание поиграть. Думаю, кто-то из игроков, которые сейчас не на сборах, или ветеранов с удовольствием составит компанию Мамаеву в этой игре. Нужно уравнять силы, чтобы получился такой вот матч "строгого режима".
"Краснодар"? Это некоммерческий футбольный матч, просто дружеская встреча. Павел объяснил мне, что контракт не препятствует проведению игры. Это то же самое, что он в спортивном зале занимается - просто спортивное мероприятие", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
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