Валерий Карпин - Паршивлюку: Сереженька, еще раз так сделаешь - присядешь надолго

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк опубликовал в своем инстаграме видео, на котором ему удается отметиться сразу несколькими красивыми финтами.Главный тренер ростовчан Валерий Карпин игру футболиста не оценил и пообещал в следующий раз посадить Паршивлюка на скамейку запасных."Сереженька, еще раз так сделаешь на своей половине поля — присядешь надолго!" - написал Карпин в комментариях.