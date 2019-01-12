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Валерий Карпин - Паршивлюку: Сереженька, еще раз так сделаешь - присядешь надолго

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк опубликовал в своем инстаграме видео, на котором ему удается отметиться сразу несколькими красивыми финтами.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин игру футболиста не оценил и пообещал в следующий раз посадить Паршивлюка на скамейку запасных.

"Сереженька, еще раз так сделаешь на своей половине поля — присядешь надолго!" - написал Карпин в комментариях.

Теги: Карпин Паршивлюк Ростов
Сегодня, 19:15
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9
(1)
#9  utekay  Россия (Сегодня, 20:02)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Серёженька...я ж тебя зубами загрызу"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:01)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Парень был в атаке, что не понравилось Карпину - непонятно...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:01)
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online

Цитата: Egorysche
да это же стёб:D

В 94-м тоже ст .. е... ба ...л...ись?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  ythe  Ё-бург (Сегодня, 20:01)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:00)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Напоминает Бразилию)) и по технике. и по форме))


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 19:42)
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  •  (4)

Цитата: Kolpino2
Забавный Карпин тренер. Послать нах. сборную и страну можно, а вот вступать в дриблинг на половине поля соперника нельзя.

да это же стёб:D
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:40)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Техничный защитник - враг команды ))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:37)
  • -4
  •  (6)
online

Забавный Карпин тренер. Послать нах. сборную и страну можно, а вот вступать в дриблинг на половине поля соперника нельзя.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  Чуня   (Сегодня, 19:34)
  • +2
  •  (4)

Ты,Карп,правильно меркуешь.Не сгодится нам этот фраерок
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
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