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Источник: в декабре Романа Еременко предлагали "Зениту", "Краснодару" и ЦСКА

Услуги полузащитника Романа Еременко в декабре были предложены "Зениту", "Краснодару" и ЦСКА, сообщает телеграм-канал Sport_Inside.

Петербургский клуб отказался от приобретения Еременко, "Краснодар" не дал окончательного ответа, а ЦСКА не стал обсуждать переход, оставшись в недоумении от данного предложения.

Напомним, Еременко был игроком армейцев с 2014 по 2017 год. 10 августа 2018 года он стал футболистом "Спартака". В январе он покинул "Спартак".
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 21:06
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(3)
#9  лад  USSR (Сегодня, 22:39)
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Болеет за:
ЦСКА
В высшей лиге чемпионата Финляндии по футболу играет аж 12 клубов!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 22:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
купи ракушку...купи ракушку


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  miktar   (Сегодня, 21:34)
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Наглость спама не удивила, а изумила,хотя уж казалось бы...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  kobr   (Сегодня, 21:33)
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Источник: в декабре Романа Еременко предлагали "Зениту", "Краснодару" и ЦСКА
Не с той стороны на таблицу смотрели. Надо было предлагать Енисею, Анжи и Уфе stuck_out_tongue .
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#5  Kostik   (Сегодня, 21:27)
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Это в Кайрат пора
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#4  ДЯДЬКА   (Сегодня, 21:27)
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Egorysche

Как же завуалировали то, что ЦСКА ах*ул от такой наглости

Трабукки походу с Еремой на пару дурь употребляют.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#3  golden Axe   (Сегодня, 21:26)
  • -8
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Болеет за:
«Спартак»
Ерёма перевыполнил план по ослиным шкурам,а говорили Федун не работает в медиапространстве)))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 21:21)
  • +8
  •  (12)
online

ЦСКА не стал обсуждать переход, оставшись в недоумении от данного предложения.

Как же завуалировали то, что ЦСКА ах*ул от такой наглости
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18)
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Цитата: Костик2112
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+ ты в одной команде с Еременко!!! 1 кг. кокаина - на пробу!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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