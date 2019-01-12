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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Формат и дата проведения футбольного матча в Бутырке с участием Мамаева станут известны в понедельник
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала об организации футбольного матча в столичном СИЗО-2 "Бутырка", в котором примет участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
Напомним, он, а также форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в изоляторе в качестве обвиняемых за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
– Ситуация с футбольным матчем в СИЗО окончательно прояснится в понедельник, – сказала Меркачева. – В ФСИН нам пообещали сказать, какой будет формат, там еще согласовывают какие-то нюансы с прокуратурой. В понедельник должны назвать конкретную дату проведения игры. Сначала предлагалось на Рождество – Мамаев говорил, что так было бы удобнее. Потом сказали, что сыграют на Крещение, а оно уже не за горами. Нам сообщили, что в понедельник ФСИН проведет специальное совещание, на котором четко определят формат события и назначат время.
– Кроме Мамаева, кто-то еще согласился сыграть?
– Мамаев точно дал согласие, что касается Кокорина, то его адвокат сказала, что Александр не может играть из-за условий своего контракта, но надо понимать, что мероприятие это – в рамках спортивной программы СИЗО, это не будет нарушением соглашения с клубом. Если Александр Кокорин решит присоединиться – будет здорово.
– А что Кирилл Кокорин, младший брат нападающего "Зенита"?
– Младший Кокорин говорил мне, что это крутая идея, но его письменного разрешения на участие в матче у меня нет. Устно он давал согласие – это есть на записи видеорегистратора.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, он, а также форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в изоляторе в качестве обвиняемых за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
– Ситуация с футбольным матчем в СИЗО окончательно прояснится в понедельник, – сказала Меркачева. – В ФСИН нам пообещали сказать, какой будет формат, там еще согласовывают какие-то нюансы с прокуратурой. В понедельник должны назвать конкретную дату проведения игры. Сначала предлагалось на Рождество – Мамаев говорил, что так было бы удобнее. Потом сказали, что сыграют на Крещение, а оно уже не за горами. Нам сообщили, что в понедельник ФСИН проведет специальное совещание, на котором четко определят формат события и назначат время.
– Кроме Мамаева, кто-то еще согласился сыграть?
– Мамаев точно дал согласие, что касается Кокорина, то его адвокат сказала, что Александр не может играть из-за условий своего контракта, но надо понимать, что мероприятие это – в рамках спортивной программы СИЗО, это не будет нарушением соглашения с клубом. Если Александр Кокорин решит присоединиться – будет здорово.
– А что Кирилл Кокорин, младший брат нападающего "Зенита"?
– Младший Кокорин говорил мне, что это крутая идея, но его письменного разрешения на участие в матче у меня нет. Устно он давал согласие – это есть на записи видеорегистратора.
"Спорт-Экспресс"
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