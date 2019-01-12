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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сафонов: "Рубин" перейдёт в категорию клубов-доноров, но не вылетит
Агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах казанского "Рубина".
"Всегда есть клубы-примы, например "Барселона", "Реал", "Челси" и "Тоттенхэм", а есть клубы-доноры, как в Голландии. Скорее всего, в связи с кризисом российские команды придут к системе, когда клуб воспитывает своих звёзд, потом продаёт их и живёт на эти деньги. Так, например, работает "Удинезе".
"Рубин" сейчас перейдёт в эту категорию клубов. Не имея денег, нельзя бороться за чемпионство. Это хороший шанс вырастить молодёжь, как у ЦСКА. В Казани много талантливых ребят, знаю, что потенциал у них очень большой. Да, нужно время, но «Рубин», видимо, готов к этому. Лучше выбрать такой вектор, чем банкротить клуб без денег. Это правильнее, чем обещать миллионы, а потом их не выплачивать.
Большой плюс для "Рубина", что у него есть Бердыев. Не знаю, надолго ли его хватит, но под него многие готовы приходить в клуб, он мэтр. Имя работает на него, при Бердыеве многие прибавляли и уходили в другие клубы на большие деньги.
Тридцать очков, чтобы не вылететь, "Рубин" наберёт, до зоны вылета здесь не дойдёт. Сейчас "Рубин" частный клуб, поэтому принимать решения - их право. Они понимают свои финансовые возможности, чтобы выполнять обязательства перед игроками. У «Рубина» бан на еврокубки на два года - это большая проблема. Даже если они обеспечат себе еврокубковое место в РПЛ, играть в Европе не смогут и денег не получат. Поэтому выгоднее работать так", - цитирует Сафонова "Чемпионат.сом".
"Всегда есть клубы-примы, например "Барселона", "Реал", "Челси" и "Тоттенхэм", а есть клубы-доноры, как в Голландии. Скорее всего, в связи с кризисом российские команды придут к системе, когда клуб воспитывает своих звёзд, потом продаёт их и живёт на эти деньги. Так, например, работает "Удинезе".
"Рубин" сейчас перейдёт в эту категорию клубов. Не имея денег, нельзя бороться за чемпионство. Это хороший шанс вырастить молодёжь, как у ЦСКА. В Казани много талантливых ребят, знаю, что потенциал у них очень большой. Да, нужно время, но «Рубин», видимо, готов к этому. Лучше выбрать такой вектор, чем банкротить клуб без денег. Это правильнее, чем обещать миллионы, а потом их не выплачивать.
Большой плюс для "Рубина", что у него есть Бердыев. Не знаю, надолго ли его хватит, но под него многие готовы приходить в клуб, он мэтр. Имя работает на него, при Бердыеве многие прибавляли и уходили в другие клубы на большие деньги.
Тридцать очков, чтобы не вылететь, "Рубин" наберёт, до зоны вылета здесь не дойдёт. Сейчас "Рубин" частный клуб, поэтому принимать решения - их право. Они понимают свои финансовые возможности, чтобы выполнять обязательства перед игроками. У «Рубина» бан на еврокубки на два года - это большая проблема. Даже если они обеспечат себе еврокубковое место в РПЛ, играть в Европе не смогут и денег не получат. Поэтому выгоднее работать так", - цитирует Сафонова "Чемпионат.сом".
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