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Зобнин тренируется без ограничений

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин начал тренировки без ограничений на сборе команды в Дубае.

Российский полузащитник получил повреждение мениска левого коленного сустава в матче 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" и был прооперирован.

Источник: "Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Зобнин
Сегодня, 10:15
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#5  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 11:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Насрать вообще


Впечатление, что в Лондон переехали все засранцы из СССР. Хааарошая компания.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#4  sheluch  Кёниград (Сегодня, 11:17)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Насрать вообще

Поэтому, ты недоумок, СНОВА здесь?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:23)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
давай, Рома, без травм !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Morder   (Сегодня, 10:22)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Lols
Насрать вообще


Было бы насрать, не полез бы читать и комент оставлять
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 10:16)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Насрать вообще
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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