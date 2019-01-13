Жена Мамаева осталась без домашнего животного

У супруги футболиста Мамаева, находящегося в СИЗО, умерла собака. Девушка выложила об этом пост в инстаграме:- 10 лет мой лучший друг. Только ты знала всю боль и радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу еще побыть с тобой . Я не видела тебя когда ты умирала. Я встала с кровати, а ты лежала на полу. Прости меня моя любимая девочка, я тебя люблю