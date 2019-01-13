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Жена Мамаева осталась без домашнего животного

У супруги футболиста Мамаева, находящегося в СИЗО, умерла собака. Девушка выложила об этом пост в инстаграме:

- 10 лет мой лучший друг. Только ты знала всю боль и радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу еще побыть с тобой . Я не видела тебя когда ты умирала. Я встала с кровати, а ты лежала на полу. Прости меня моя любимая девочка, я тебя люблю
Теги: Мамаев Кокорин Краснодар
Сегодня, 11:01
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(1)
#4  нетрал   (Сегодня, 11:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
обычно! такие собачонки гибнут в рука не трезвых хозяек
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Во, наконец то чистая футбольная новость...
новостик мудила


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  сын кубани  краснодар (Сегодня, 11:20)
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Болеет за:
«Краснодар»
неделю спала на отходняках походу и покормить забыла


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 11:05)
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  •  (3)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Очень интересная футбольная новость.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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