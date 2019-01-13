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"Ростов" подписал игрока "Анжи" Глебова

"Ростов" объявил о подписании контракта с хавбеком "Анжи" Данилой Глебовым.

Срок действия контракта клуб не сообщил.

- Данил — воспитанник Томского футбола, в 2015 году играл в молодежной команде "Локомотив Москва", а в 2017 году перешёл в "Анжи", где дебютировал в Премьер-Лиге.

За первую команду Данил сыграл 10 матчей в осенней части сезона. Мы приветствуем Данила и желаем ему успешных выступлений в составе "Ростова"! - говорится в обращении на официальном сайте дончан.
Теги: Ростов Анжи Глебов
Сегодня, 11:07
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