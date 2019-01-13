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Романцев: что бы посоветовал Глушакову? Закрыться на базе и пахать

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал что, по его мнению, должен делать капитан "красно-белых" после всех связанных с ним скандалов:

- Что бы посоветовали Глушакову для того, чтобы пережить стресс и вернуть свою игру чемпионского сезона?

– Закрыться на базе и пахать! Это единственно верный рецепт.

– Согласны с Газзаевым, что нынешний состав "Спартака" уже в этом сезоне способен вновь стать чемпионом?

– Не вижу повода не согласиться с Валерием Георгиевичем, - приводит слова бывшего рулевого Народной команды "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Романцев Глушаков
Сегодня, 11:17
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#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Спартак»
дурак что ли какое пахать земля то вся промерзла!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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