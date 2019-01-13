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Карпин выложил пост, в котором он поприветствовал новичков "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поприветствовал новичков команды. Ранее стало известно, что южане подписали контракты с полузащитником "Анжи" Данилой Глебовым и игроком "Астаны" и сборной Казахстана Бактиером Зайнутдиновым.

- Добро пожаловать в желто-синюю семью, - написал Карпин.

Теги: Ростов Карпин
Сегодня, 11:35
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