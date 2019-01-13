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"Локомотив" начал подготовку к весенней части сезона

Сегодня игроки пройдут медосмотр. Уже завтра, 14 января, "красно-зеленые" отправятся на первый сбор в Катар, где примут участие в товарищеском турнире с участием других клубов премьер-лиги - "Зенита", "Спартака" и "Ростова".

"Спорт-Экспресс" сообщает, что первым на медосмотр прибыл Дмитрий Тарасов. Он приехал за час до начала тестов.
Теги: Локомотив Тарасов Семин
Сегодня, 11:59
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#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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