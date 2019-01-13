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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Локомотив" начал подготовку к весенней части сезона
Сегодня игроки пройдут медосмотр. Уже завтра, 14 января, "красно-зеленые" отправятся на первый сбор в Катар, где примут участие в товарищеском турнире с участием других клубов премьер-лиги - "Зенита", "Спартака" и "Ростова".
"Спорт-Экспресс" сообщает, что первым на медосмотр прибыл Дмитрий Тарасов. Он приехал за час до начала тестов.
"Спорт-Экспресс" сообщает, что первым на медосмотр прибыл Дмитрий Тарасов. Он приехал за час до начала тестов.
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