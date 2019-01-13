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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ещенко: в России любят смотреть в паспорт
Защитник "Спартака", восстанавливающийся после тяжёлой травмы, поделился мнением по поводу отношения к игрокам в России:
– Первая мысль – это конец карьеры? У вас же контракт до лета.
– Нет, конечно. С чего мне карьеру заканчивать? Есть медицина, есть реабилитация. Если операцию сделали хорошо, а ты правильно восстановился, закачал ногу, то можно играть сколько влезет. Когда футбол любишь, когда это доставляет тебе удовольствие, когда есть силы – нужно продолжать. А если на поле выходишь с безразличием, тогда – да, пора заканчивать. У меня такого нет, поэтому буду играть, пока позволяет здоровье.
Позволяет ли оно? А вы как думаете, если я в 33 года бегаю 14 километров с "Ливерпулем"? На днях смотрел статистику их матча с "МанСити", так там Бернарду Силва пробежал 13,7 километра, и еще рекорд сезона в АПЛ установил. Только ему 24 года, а мне на момент матча было 33. Возраст – это же не самое главное. В России любят в паспорт смотреть. А в Японии вон мужик в 51 год профессиональный контракт подписал, красавец (Кадзуеси Миура, футболист клуба "Йокогама").
Сыграю ли в этом сезоне? Если конкретно мое мнение услышать хотите, то я надеюсь сыграть уже в марте. Посмотрим, выйдет ли. Сейчас самое главное восстановиться, набрать форму и помочь команде в концовке чемпионата.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Фото: soccernews.ru
– Первая мысль – это конец карьеры? У вас же контракт до лета.
– Нет, конечно. С чего мне карьеру заканчивать? Есть медицина, есть реабилитация. Если операцию сделали хорошо, а ты правильно восстановился, закачал ногу, то можно играть сколько влезет. Когда футбол любишь, когда это доставляет тебе удовольствие, когда есть силы – нужно продолжать. А если на поле выходишь с безразличием, тогда – да, пора заканчивать. У меня такого нет, поэтому буду играть, пока позволяет здоровье.
Позволяет ли оно? А вы как думаете, если я в 33 года бегаю 14 километров с "Ливерпулем"? На днях смотрел статистику их матча с "МанСити", так там Бернарду Силва пробежал 13,7 километра, и еще рекорд сезона в АПЛ установил. Только ему 24 года, а мне на момент матча было 33. Возраст – это же не самое главное. В России любят в паспорт смотреть. А в Японии вон мужик в 51 год профессиональный контракт подписал, красавец (Кадзуеси Миура, футболист клуба "Йокогама").
Сыграю ли в этом сезоне? Если конкретно мое мнение услышать хотите, то я надеюсь сыграть уже в марте. Посмотрим, выйдет ли. Сейчас самое главное восстановиться, набрать форму и помочь команде в концовке чемпионата.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Фото: soccernews.ru
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