Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ещенко: в России любят смотреть в паспорт

Защитник "Спартака", восстанавливающийся после тяжёлой травмы, поделился мнением по поводу отношения к игрокам в России:

Ещенко: в России любят смотреть в паспорт

– Первая мысль – это конец карьеры? У вас же контракт до лета.

– Нет, конечно. С чего мне карьеру заканчивать? Есть медицина, есть реабилитация. Если операцию сделали хорошо, а ты правильно восстановился, закачал ногу, то можно играть сколько влезет. Когда футбол любишь, когда это доставляет тебе удовольствие, когда есть силы – нужно продолжать. А если на поле выходишь с безразличием, тогда – да, пора заканчивать. У меня такого нет, поэтому буду играть, пока позволяет здоровье.

Позволяет ли оно? А вы как думаете, если я в 33 года бегаю 14 километров с "Ливерпулем"? На днях смотрел статистику их матча с "МанСити", так там Бернарду Силва пробежал 13,7 километра, и еще рекорд сезона в АПЛ установил. Только ему 24 года, а мне на момент матча было 33. Возраст – это же не самое главное. В России любят в паспорт смотреть. А в Японии вон мужик в 51 год профессиональный контракт подписал, красавец (Кадзуеси Миура, футболист клуба "Йокогама").

Сыграю ли в этом сезоне? Если конкретно мое мнение услышать хотите, то я надеюсь сыграть уже в марте. Посмотрим, выйдет ли. Сейчас самое главное восстановиться, набрать форму и помочь команде в концовке чемпионата.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Фото: soccernews.ru
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 12:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(5)
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 12:55)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Всё верно! Дерзай! Нужен!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.