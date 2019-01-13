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Ещенко рассказал, откуда в "Спартаке" было столько "крестов" в прошлом году

Защитник "красно-белых" поделился мнением, из-за чего футболисты Народной команды так часто рвали крестообразные связи, а также рассказал, по каким причинам он получил свою нынешнюю травму

Ещенко рассказал, откуда в "Спартаке" было столько "крестов" в прошлом году

– Год назад у вас был сбор здесь же. Были серьезные веса, работа на тренажерах. Есть мнение, что это и привело к такому количеству "крестов" в "Спартаке". Согласны?

- Я бы не сказал, что в прошлом январе было много работы в тренажерном зале. Веса были, зато тренировались один раз в день, а сейчас – по два. Но разобраться здесь надо, конечно, слишком много у нас одинаковых травм.

Почему? Зобнина затаскали. Человек начал играть везде: и в чемпионате, и в сборной. И всегда проводил по 95 минут. Джикия – то же самое. Он приехал уставший, вот и получил. Кроме того, у нас не было правильных упражнений на связки и суставы. Кому надо было, сам ходил ходил в зал, делал "резинку", особенно перед играми. Я знал, что надо укреплять связки, мне на правой ноге "крестов" хватило.

Но всё-таки я травмировался. К этому привела смена покрытий. В дубле же искусственный газон, в основе – натуральный. И меня с одного бросили на другое. Я набрал форму, был в порядке, а меня убрали в дубль просто так. А нагрузка там совершенно иная, чем в основной команде. Потом тебя возвращают, снова набираешь интенсивность. В общем, смена покрытия и темпа во время ссылки в дубль стали основной причиной. Я свой организм знаю хорошо, для меня тут все ясно, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".

Фото: spartakolog.ru
Теги: Ещенко Спартак Каррера Зобнин Джикия
Сегодня, 12:56
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(2)
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:58)
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online

Как откуда??? Каррера ночью подрезал их перочинным ножичком.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 13:45)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
свинарня одним словом...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 13:24)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мотл
Ну не может успокоиться измайловская шобла- все плюют и плюют в спину Карере)))

Выводят на чистую воду, открывают глаза каререверующим, народ должен знать правду.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Мотл  сымайки (Сегодня, 13:15)
  • +2
  •  (4)

Цитата: tiki
непрофессионализм тренерского штаба - так получается?


Ну не может успокоиться измайловская шобла- все плюют и плюют в спину Карере)))


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
с газона на газон переводят


Ага! Давай два состава. Один - для синтетики, другой - для травки.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:03)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
непрофессионализм тренерского штаба - так получается?
нуждающимся отдохнуть - дополнительный отдых не предоставляют
нуждающимся в зале - насильно туда не ведут
с газона на газон переводят


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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