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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Ещенко рассказал, откуда в "Спартаке" было столько "крестов" в прошлом году
Защитник "красно-белых" поделился мнением, из-за чего футболисты Народной команды так часто рвали крестообразные связи, а также рассказал, по каким причинам он получил свою нынешнюю травму
– Год назад у вас был сбор здесь же. Были серьезные веса, работа на тренажерах. Есть мнение, что это и привело к такому количеству "крестов" в "Спартаке". Согласны?
- Я бы не сказал, что в прошлом январе было много работы в тренажерном зале. Веса были, зато тренировались один раз в день, а сейчас – по два. Но разобраться здесь надо, конечно, слишком много у нас одинаковых травм.
Почему? Зобнина затаскали. Человек начал играть везде: и в чемпионате, и в сборной. И всегда проводил по 95 минут. Джикия – то же самое. Он приехал уставший, вот и получил. Кроме того, у нас не было правильных упражнений на связки и суставы. Кому надо было, сам ходил ходил в зал, делал "резинку", особенно перед играми. Я знал, что надо укреплять связки, мне на правой ноге "крестов" хватило.
Но всё-таки я травмировался. К этому привела смена покрытий. В дубле же искусственный газон, в основе – натуральный. И меня с одного бросили на другое. Я набрал форму, был в порядке, а меня убрали в дубль просто так. А нагрузка там совершенно иная, чем в основной команде. Потом тебя возвращают, снова набираешь интенсивность. В общем, смена покрытия и темпа во время ссылки в дубль стали основной причиной. Я свой организм знаю хорошо, для меня тут все ясно, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Фото: spartakolog.ru
– Год назад у вас был сбор здесь же. Были серьезные веса, работа на тренажерах. Есть мнение, что это и привело к такому количеству "крестов" в "Спартаке". Согласны?
- Я бы не сказал, что в прошлом январе было много работы в тренажерном зале. Веса были, зато тренировались один раз в день, а сейчас – по два. Но разобраться здесь надо, конечно, слишком много у нас одинаковых травм.
Почему? Зобнина затаскали. Человек начал играть везде: и в чемпионате, и в сборной. И всегда проводил по 95 минут. Джикия – то же самое. Он приехал уставший, вот и получил. Кроме того, у нас не было правильных упражнений на связки и суставы. Кому надо было, сам ходил ходил в зал, делал "резинку", особенно перед играми. Я знал, что надо укреплять связки, мне на правой ноге "крестов" хватило.
Но всё-таки я травмировался. К этому привела смена покрытий. В дубле же искусственный газон, в основе – натуральный. И меня с одного бросили на другое. Я набрал форму, был в порядке, а меня убрали в дубль просто так. А нагрузка там совершенно иная, чем в основной команде. Потом тебя возвращают, снова набираешь интенсивность. В общем, смена покрытия и темпа во время ссылки в дубль стали основной причиной. Я свой организм знаю хорошо, для меня тут все ясно, - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Фото: spartakolog.ru
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