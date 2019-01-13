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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Крылья" подписали защитника Карпова
Экс-игрок "Зенита" присоединился к самарскому клубу. В этом сезоне Максим Карпов провёл за "Ротор" 13 матчей в ФНЛ.
– Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке – это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь "Крыльям" взять нужные очки и добиться поставленных целей, – отметил Максим после подписания контракта, - рассказал футболист
– Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке – это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь "Крыльям" взять нужные очки и добиться поставленных целей, – отметил Максим после подписания контракта, - рассказал футболист
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