"Крылья" подписали защитника Карпова

Экс-игрок "Зенита" присоединился к самарскому клубу. В этом сезоне Максим Карпов провёл за "Ротор" 13 матчей в ФНЛ.– Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке – это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь "Крыльям" взять нужные очки и добиться поставленных целей, – отметил Максим после подписания контракта, - рассказал футболист