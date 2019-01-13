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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дзюба: когда бой с Хабибом? Мы в разных весовых категориях
Нападающий питерского "Зенита" в привычной для себя манере ответил на вопросы журналистов после прохождения медосмотра:
– Вы увлеклись смешанными единоборствами, судя по Инстаграму. Когда бой с Хабибом?
– С Хабибом у нас разные весовые категории. Хотя, когда он не готовится к бою, мне кажется, мы одинаково весим! Но до 70 кг я не смогу сбросить, как он. Нет-нет, у меня очень слабый партер, поэтому против Хабиба тяжело. Я больше ударник (смеется), - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
– Вы увлеклись смешанными единоборствами, судя по Инстаграму. Когда бой с Хабибом?
– С Хабибом у нас разные весовые категории. Хотя, когда он не готовится к бою, мне кажется, мы одинаково весим! Но до 70 кг я не смогу сбросить, как он. Нет-нет, у меня очень слабый партер, поэтому против Хабиба тяжело. Я больше ударник (смеется), - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
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