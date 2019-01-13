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Дзюба: когда бой с Хабибом? Мы в разных весовых категориях

Нападающий питерского "Зенита" в привычной для себя манере ответил на вопросы журналистов после прохождения медосмотра:

– Вы увлеклись смешанными единоборствами, судя по Инстаграму. Когда бой с Хабибом?

– С Хабибом у нас разные весовые категории. Хотя, когда он не готовится к бою, мне кажется, мы одинаково весим! Но до 70 кг я не смогу сбросить, как он. Нет-нет, у меня очень слабый партер, поэтому против Хабиба тяжело. Я больше ударник (смеется), - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Дзюба Зенит сборная России
Сегодня, 14:07
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:09)
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Зато я так могу лопатник дернуть у него, что ни один волосок на бороде не дернется
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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