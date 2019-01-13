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"Крылья" объявили о переходе Самедова

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов официально присоединился к самарскому клубу. О сроках контракта пока не сообщается. Футболист будет играть под 19-м номером.

"Крылья" объявили о переходе Самедова

– Александр Самедов – это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде. Самедов – опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке, – приводит слова генерального директора "Крыльев" Виталия Шашкова официальный сайт клуба.

Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
Теги: Крылья Советов Самедов Спартак
Сегодня, 14:27
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