"Крылья" объявили о переходе Самедова

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов официально присоединился к самарскому клубу. О сроках контракта пока не сообщается. Футболист будет играть под 19-м номером.– Александр Самедов – это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде. Самедов – опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке, – приводит слова генерального директора "Крыльев" Виталия Шашкова официальный сайт клуба.