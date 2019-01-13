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"Крылья" арендовали Тимофеева

Самарские "Крылья" объявили об аренде игрока московского "Спартака" Артема Тимофеева до конца сезона.

"Крылья" арендовали Тимофеева

В текущем сезоне Тимофеев принял участие в 7 матчах премьер-лиги и отметился победным голом в ворота "Енисея".

Ранее в "Крылья" перешёл Александр Самедов. Самарцами также был арендован Джано.

– Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами, – рассказал футболист.

фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
Теги: Спартак Крылья Советов Тимофеев Самедов
Сегодня, 14:43
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#1  К.А.  Столица (Сегодня, 15:12)
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Болеет за:
«Спартак»
удачи и без травм!


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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