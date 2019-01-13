Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
10:15
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Вчера, 23:42
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
"Крылья" арендовали Тимофеева
Самарские "Крылья" объявили об аренде игрока московского "Спартака" Артема Тимофеева до конца сезона.
В текущем сезоне Тимофеев принял участие в 7 матчах премьер-лиги и отметился победным голом в ворота "Енисея".
Ранее в "Крылья" перешёл Александр Самедов. Самарцами также был арендован Джано.
– Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами, – рассказал футболист.
фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
В текущем сезоне Тимофеев принял участие в 7 матчах премьер-лиги и отметился победным голом в ворота "Енисея".
Ранее в "Крылья" перешёл Александр Самедов. Самарцами также был арендован Джано.
– Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами, – рассказал футболист.
фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.