"Крылья" арендовали Тимофеева

Самарские "Крылья" объявили об аренде игрока московского "Спартака" Артема Тимофеева до конца сезона.В текущем сезоне Тимофеев принял участие в 7 матчах премьер-лиги и отметился победным голом в ворота "Енисея".Ранее в "Крылья" перешёл Александр Самедов. Самарцами также был арендован Джано.– Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами, – рассказал футболист.