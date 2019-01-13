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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Ещенко: если у Карреры с Глушаковым был конфликт, надо было решать его один на один
Защитник "Спартака" поделился мнением насчёт конфликта капитана "красно-белых" и бывшего главного тренера москвичей
– Вы же понимаете, что лайк – только повод решить конфликт с Глушаковым
– Ну и зачем нужно было его искать? Если был конфликт, то надо было решать его с Глушаковым один на один. А не тащить меня прицепом из-за какого-то лайка, у меня-то никакого конфликта не было. Все знают, что я этот лайк случайно поставил: были у Боккетти на дне рождения детей с другими ребятами. Поставил на автомате, это же пост известного болельщика "Спартака". Я внимательно его прочитал только тогда, когда заварилась эта история, - приводит слова Ещенко "Спорт-Экспресс".
Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать?
– Вы же понимаете, что лайк – только повод решить конфликт с Глушаковым
– Ну и зачем нужно было его искать? Если был конфликт, то надо было решать его с Глушаковым один на один. А не тащить меня прицепом из-за какого-то лайка, у меня-то никакого конфликта не было. Все знают, что я этот лайк случайно поставил: были у Боккетти на дне рождения детей с другими ребятами. Поставил на автомате, это же пост известного болельщика "Спартака". Я внимательно его прочитал только тогда, когда заварилась эта история, - приводит слова Ещенко "Спорт-Экспресс".
Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать?
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