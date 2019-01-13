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Ещенко: если у Карреры с Глушаковым был конфликт, надо было решать его один на один

Защитник "Спартака" поделился мнением насчёт конфликта капитана "красно-белых" и бывшего главного тренера москвичей

– Вы же понимаете, что лайк – только повод решить конфликт с Глушаковым

– Ну и зачем нужно было его искать? Если был конфликт, то надо было решать его с Глушаковым один на один. А не тащить меня прицепом из-за какого-то лайка, у меня-то никакого конфликта не было. Все знают, что я этот лайк случайно поставил: были у Боккетти на дне рождения детей с другими ребятами. Поставил на автомате, это же пост известного болельщика "Спартака". Я внимательно его прочитал только тогда, когда заварилась эта история, - приводит слова Ещенко "Спорт-Экспресс".

Ещенко - о Каррере: какой смысл мне был его сливать?
Теги: Спартак Ещенко Глушаков Каррера
Сегодня, 15:15
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#9  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:23)
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online

Сколько можно мусолить эту тему? Настоящий футбольный тренер не сидит часами в интернете и не знает, что такое "лайк". Настоящий футболист часами сидит в интернете и прекрасно знает, что такое "лайк". Вывод из этой истории один - они не настоящие.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#8  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 16:02)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Какие же жалкие людишки играют за спам,подстать некоторым болелам спама...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 15:54)
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
дурдом мля...лайки-куяйки, посты, твидерыи пр....ипанулись все confused заняться нечем?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 15:43)
  • +3
  •  (7)

Дуэль!!! У Глушакова водный пистолет , запитый миллеровкой. У итальянца - лассо из настоящих макарон.

Сходитесь!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 15:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: seryu
Глупенький маленький ослик,

Это жирный и большой осёл и дятел в одном дырявом флаконе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  serg17   (Сегодня, 15:34)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
какой у игрока и тренера может быть конфликт иди играй как тренер видит игру был бы глушак великим а то так себе игрок фнл
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#3  seryu  Москва (Сегодня, 15:31)
  • +1
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Цитата: Steed
вас чертей свиноухих вообще такие вопросы затрагивать не должны. И говорить в СМИ об этом вам противопоказано. Игрочишки smile

Глупенький маленький ослик,
ты отметился на всех ветках Спартака,
похоже красно-белые тебе не безразличны.
Продолжай, смешно. stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
#2  Romella  Красноярск (Сегодня, 15:29)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Смейся,Шурик,Смейся..от Енисея ели убежали ..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#1  Steed   (Сегодня, 15:19)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
вас чертей свиноухих вообще такие вопросы затрагивать не должны. И говорить в СМИ об этом вам противопоказано. Игрочишки smile
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
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