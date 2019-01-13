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Ондржей Ванек: не полетел на сбор

Полузащитник "Уфы" Ванек рассказал о том, что не полетел с командой на Кипр:

– Команда улетела на сбор. Но я остался здесь, тренируюсь с "Уфой-2". Уже где-то даже появилась информация, что я не прошел медосмотр, еще в отпуске.... Но это не так! Я его даже не проходил вместе с командой. Меня не позвали. Бегаю, тренируюсь с "Уфой-2". Может быть, тренер на меня не рассчитывает. Но я не знаю, почему. Никто мне причины так и не назвал. Но я ничего не нарушал, не обижался. Каждый день здесь работаю, выполняю беговые упражнения, готов на все варианты. Никаких проблем со здоровьем у меня нет. Что будет дальше? Моя задача – тренироваться. Остальное решат агенты. Про другие варианты я не знаю. Жду, когда все решится здесь, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
Теги: Уфа Ванек
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