Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
10:15
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Вчера, 23:42
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
Ондржей Ванек: не полетел на сбор
Полузащитник "Уфы" Ванек рассказал о том, что не полетел с командой на Кипр:
– Команда улетела на сбор. Но я остался здесь, тренируюсь с "Уфой-2". Уже где-то даже появилась информация, что я не прошел медосмотр, еще в отпуске.... Но это не так! Я его даже не проходил вместе с командой. Меня не позвали. Бегаю, тренируюсь с "Уфой-2". Может быть, тренер на меня не рассчитывает. Но я не знаю, почему. Никто мне причины так и не назвал. Но я ничего не нарушал, не обижался. Каждый день здесь работаю, выполняю беговые упражнения, готов на все варианты. Никаких проблем со здоровьем у меня нет. Что будет дальше? Моя задача – тренироваться. Остальное решат агенты. Про другие варианты я не знаю. Жду, когда все решится здесь, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
– Команда улетела на сбор. Но я остался здесь, тренируюсь с "Уфой-2". Уже где-то даже появилась информация, что я не прошел медосмотр, еще в отпуске.... Но это не так! Я его даже не проходил вместе с командой. Меня не позвали. Бегаю, тренируюсь с "Уфой-2". Может быть, тренер на меня не рассчитывает. Но я не знаю, почему. Никто мне причины так и не назвал. Но я ничего не нарушал, не обижался. Каждый день здесь работаю, выполняю беговые упражнения, готов на все варианты. Никаких проблем со здоровьем у меня нет. Что будет дальше? Моя задача – тренироваться. Остальное решат агенты. Про другие варианты я не знаю. Жду, когда все решится здесь, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.