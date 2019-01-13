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Смолов, Денисов и легионеры "Локомотива" пройдут медосмотр после сбора

Часть игроков "Локомотива" в воскресенье прошла медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

В их числе не оказалось капитана команды Игоря Денисова, нападающего Федора Смолова и большинства легионеров.

Как пояснили в пресс-службе железнодорожников, эти футболисты по договоренности с тренерским штабом пройдут обследование после сбора в Катаре, который пройдет с 14 по 29 января.

"СЭ"
Теги: Смолов Денисов Локомотив
Сегодня, 16:31
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