Смолов, Денисов и легионеры "Локомотива" пройдут медосмотр после сбора

Часть игроков "Локомотива" в воскресенье прошла медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.В их числе не оказалось капитана команды Игоря Денисова, нападающего Федора Смолова и большинства легионеров.Как пояснили в пресс-службе железнодорожников, эти футболисты по договоренности с тренерским штабом пройдут обследование после сбора в Катаре, который пройдет с 14 по 29 января.