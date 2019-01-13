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Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что не стоит принижать заслуги футболистов в чемпионстве команды в сезоне 2016/2017.

– Андрей, вы же понимаете: со стороны это интервью выглядит скорее манифестом клуба, а не мнением отдельно взятого игрока.

– Не знаю, а в чем тут манифест? В том, что болельщики об****ют команду, у них все виноватые, а один человек – молодец? Я сказал то, что думал. Чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера. Может, это где-то и правильно, но не стоит и наши заслуги преуменьшать. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ. Еще раз: я сказал то, что думал, и готов повторить вам это снова.

– Сходить к фанатам, объясниться не пробовали?

– Так я же говорил уже: пусть на базу приходят. Если кому-то что-то не нравится, пусть выскажут это в глаза. Придите, выскажитесь, это же всегда так и решалось. Но до сих пор никто так и не пришел, ни одного человека. Зато на поле выбегать начинают. Что вот он хотел? Подраться с Глушаковым? Или показать, что он такой крутой?

– Эти выбегания влияют на концентрацию? Оба раза после этого команда пропускала.

– Не знаю, это все личное. Думаю, это простое стечение обстоятельств.

– Как вы к болельщикам относитесь после всего этого?

– Так не все же они нас грязью поливают. Я на игре с "Локомотивом" слушал: часть начинает кричать про Глушакова, часть их освистывает. В общем, если у нас был бардак в начале сезона, то сейчас бардак на трибунах. Ребята, будьте едины, что бы там ни было. Никто вам не запрещает кричать "A tutti! Avanti!", вешать плакаты. Но и команду нужно гнать вперед. Игроки уйдут, тренеры уйдут, а "Спартак" останется. Вы же за клуб болеете, а не за отдельных личностей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ещенко Спартак Каррера
Сегодня, 17:04
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#10  Blessing  Спб (Сегодня, 18:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
А когда у этого фанатского стада были мозги? У стада мозгов просто быть не может, иначе они стадом бы не жили и не вопили. По одиночке они пустые...им пастух нужен. они даже не в состоянии понять свою ущербность.

Это кому вопрос, позвольте осведомиться, к самому себе....??? Внутренний голос спросил Сибирячка,- где ваши мозги, уважаемый, неужели вы не осознаёте свою ущербность?
А Сибирячок отвечает:
Цитата: Сибирячок
Впрочем это объяснимо, я из того же стада.



confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  Мотл  сымайки (Сегодня, 18:44)
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Цитата: Сибирячок
А может


Не пиши мне. Судя по твоей репутации в профиле- ты никто, пустое место, зашквар...


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 18:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мотл
Может быть это потому, что Карерра ни одного слова плохого в ваш адрес не сказал, Ни когда был ГТ , ни после , когда ушел.
Может болельщики видят,чт он повел себя по- мужски, хотя вы ему уже 2 месяца срете вслед.
Может потому что болельщики видят, кто остался мужиком, нессмотря на то что выгнали, а кто, как дешевая прошмандовка до сих пор в спину обсирает.

А может быть футболисты лучше знают, как себя вёл Каррера? Но такая мысль в твою голову просто никак не может попасть. Ты ж из стада. А я не пастух, что б тебе это в башку вбить. У вас там свои пастухи и ведут вас на скотобойню.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 18:29)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
так без него и его зарядки вы бы еще лет 30 не были чемпионами )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#6  Мотл  сымайки (Сегодня, 18:09)
  • +1
  •  (5)

. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ.


Может быть это потому, что Карерра ни одного слова плохого в ваш адрес не сказал, Ни когда был ГТ , ни после , когда ушел.
Может болельщики видят,чт он повел себя по- мужски, хотя вы ему уже 2 месяца срете вслед.
Может потому что болельщики видят, кто остался мужиком, нессмотря на то что выгнали, а кто, как дешевая прошмандовка до сих пор в спину обсирает.


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 18:07)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А когда у этого фанатского стада были мозги? У стада мозгов просто быть не может, иначе они стадом бы не жили и не вопили. По одиночке они пустые...им пастух нужен. они даже не в состоянии понять свою ущербность. Впрочем это объяснимо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Зато на поле выбегать начинают. Что вот он хотел? Подраться с Глушаковым? Или показать, что он такой крутой?
smile Кафельникова на бабло развести.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  Denx   (Сегодня, 18:00)
  • -2
  •  (4)

Когда этот мушкетер свалит из команды урод
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#2  Киклоп  Россия (Сегодня, 17:36)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андрюша! Вы задрали уже про Карреру трезвонить..
Скажите
Измайлову, что тренера-чемпиона вы давно выгнали...
Посмотрим как без него...


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:22)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Бедный спартак, никому не позавидуешь иметь таких болельщиков, полудурок на полудурке, и это есть главный грех команды. Это понимают все, и игроки, и тренеры, и руководство, и вся печаль в том, что одним не приглашением на вручение золотых медалей от них не отделаться, одного презрения мало. Тут надо кардинально решать с ними: если хотите, чтобы вас уважали, надо отречься от них, сказать прямо, Вы позор команды, и вы нам не нужны, от вас одни проблемы. Только после отречения спартак может снискать себе гордое звания равноправного члена российского футбольного сообщества. А пока, это лишь его надоедливый прыщ.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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