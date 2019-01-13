Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что не стоит принижать заслуги футболистов в чемпионстве команды в сезоне 2016/2017.– Не знаю, а в чем тут манифест? В том, что болельщики об****ют команду, у них все виноватые, а один человек – молодец? Я сказал то, что думал. Чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера. Может, это где-то и правильно, но не стоит и наши заслуги преуменьшать. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ. Еще раз: я сказал то, что думал, и готов повторить вам это снова.– Так я же говорил уже: пусть на базу приходят. Если кому-то что-то не нравится, пусть выскажут это в глаза. Придите, выскажитесь, это же всегда так и решалось. Но до сих пор никто так и не пришел, ни одного человека. Зато на поле выбегать начинают. Что вот он хотел? Подраться с Глушаковым? Или показать, что он такой крутой?– Не знаю, это все личное. Думаю, это простое стечение обстоятельств.– Так не все же они нас грязью поливают. Я на игре с "Локомотивом" слушал: часть начинает кричать про Глушакова, часть их освистывает. В общем, если у нас был бардак в начале сезона, то сейчас бардак на трибунах. Ребята, будьте едины, что бы там ни было. Никто вам не запрещает кричать "A tutti! Avanti!", вешать плакаты. Но и команду нужно гнать вперед. Игроки уйдут, тренеры уйдут, а "Спартак" останется. Вы же за клуб болеете, а не за отдельных личностей.