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Александр Ерохин: под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о своем отпуске в зимнюю паузу.

– Отпуск прошел очень хорошо. Провел все время только с семьей, потому что сезон был достаточно плотный, много матчей. Хотелось уделить больше времени супруге, сыну, родителям. Семейный отпуск получился, в общем.

– Месяца отдыха хватило?

– Вполне. Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы, увидеться с партнерами и тренером. С хорошим настроением начнем тренировочный процесс.

ФК "Зенит"
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 17:27
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#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ljubljana
ощущение?желание должно быть.вот это, блин, профессионализм



Да пусть хоть ощущение ощущает! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:30)
  • +2
  •  (2)
online

ощущение?желание должно быть.вот это, блин, профессионализм
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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