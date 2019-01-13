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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Ерохин: под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о своем отпуске в зимнюю паузу.
– Отпуск прошел очень хорошо. Провел все время только с семьей, потому что сезон был достаточно плотный, много матчей. Хотелось уделить больше времени супруге, сыну, родителям. Семейный отпуск получился, в общем.
– Месяца отдыха хватило?
– Вполне. Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы, увидеться с партнерами и тренером. С хорошим настроением начнем тренировочный процесс.
ФК "Зенит"
– Отпуск прошел очень хорошо. Провел все время только с семьей, потому что сезон был достаточно плотный, много матчей. Хотелось уделить больше времени супруге, сыну, родителям. Семейный отпуск получился, в общем.
– Месяца отдыха хватило?
– Вполне. Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы, увидеться с партнерами и тренером. С хорошим настроением начнем тренировочный процесс.
ФК "Зенит"
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