Александр Ерохин: под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о своем отпуске в зимнюю паузу.– Отпуск прошел очень хорошо. Провел все время только с семьей, потому что сезон был достаточно плотный, много матчей. Хотелось уделить больше времени супруге, сыну, родителям. Семейный отпуск получился, в общем.– Вполне. Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы, увидеться с партнерами и тренером. С хорошим настроением начнем тренировочный процесс.