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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Крылья Советов" арендовали Романа Шишкина
"Крылья Советов" взяли у "Краснодара" в аренду защитника Романа Шишкина. Соглашение рассчитано до конца сезона.
"Испытываю теплые чувства от того, что буду выступать за "Крылья Советов". Я уже играл за самарскую команду в 2009 году и мне все знакомо в Самаре. Я много полезного почерпнул для себя из того сезона, что выступал за "Крылья", и это помогло мне в дальнейшем.
Мы с "Краснодаром" приезжали в Самару в этом году, играли и в Чемпионате, и в Кубке. Город поменялся в связи с Чемпионатом Мира, конечно же, отмечу новый стадион. В Самаре живут и играют мои друзья, поэтому мне вообще не придется адаптироваться. Отмечу, что знаком с Миодрагом Божовичем, мы работали с ним в "Локомотиве". Он проповедует свой стиль, я хорошо знаю его тренировочный процесс и думаю, что у нас не возникнет проблем в работе", – рассказал Роман Шишкин.
ФК "Крылья Советов"
"Испытываю теплые чувства от того, что буду выступать за "Крылья Советов". Я уже играл за самарскую команду в 2009 году и мне все знакомо в Самаре. Я много полезного почерпнул для себя из того сезона, что выступал за "Крылья", и это помогло мне в дальнейшем.
Мы с "Краснодаром" приезжали в Самару в этом году, играли и в Чемпионате, и в Кубке. Город поменялся в связи с Чемпионатом Мира, конечно же, отмечу новый стадион. В Самаре живут и играют мои друзья, поэтому мне вообще не придется адаптироваться. Отмечу, что знаком с Миодрагом Божовичем, мы работали с ним в "Локомотиве". Он проповедует свой стиль, я хорошо знаю его тренировочный процесс и думаю, что у нас не возникнет проблем в работе", – рассказал Роман Шишкин.
ФК "Крылья Советов"
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