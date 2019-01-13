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Дмитрий Комбаров - о трансфере Айртона: мне теперь с футболом заканчивать, что ли?

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал переход в команду бразильца Айртона.

"Не готов, что окажусь в запасе из-за трансфера Айртона. Купили игрока на ту же позицию, так что теперь — с футболом заканчивать, что ли? На лавку садиться не собираюсь! Я полон сил и желания играть. Конкуренция всегда помогает прогрессировать, всегда был к ней готов. Это лишь очередной стимул и очередная мотивация.

Профессиональный футболист должен относиться к делу серьезно на протяжении всей карьеры. Следить за режимами питания, сна, отдыха. У меня с этим никогда проблем не было. Так что возраст тут ничего не меняет", - цитирует Комбарова Sport24.
Теги: Комбаров Спартак Айртон
Сегодня, 18:46
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#5  anonymous   (Сегодня, 19:03)
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не сцы Дима, вон Роша карьеру закончил перейдя в Спартак
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 19:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно, Дима, у тебя есть Имя, и ты уже всё всем доказал, а от Аиртона одни ожидания. Обращать внимание, что говорит о тебе спартаковское стадо, себя не уважать, весь спартак ломает голову, как от него, от этого стада избавится, а не от тебя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 18:52)
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Цитата: vermis_64
Я плачу от жалости. Слезы душат меня.

да, тут надо аккуратнее с эмоциями. почти сам Марадона мог бы закончить...хотя игрок, купленный за 7, но с ценником в 1,5 может так же феерить
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 18:49)
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Не "что-ли", а "давно"...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я плачу от жалости. Слезы душат меня.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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