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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Дмитрий Комбаров - о трансфере Айртона: мне теперь с футболом заканчивать, что ли?
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал переход в команду бразильца Айртона.
"Не готов, что окажусь в запасе из-за трансфера Айртона. Купили игрока на ту же позицию, так что теперь — с футболом заканчивать, что ли? На лавку садиться не собираюсь! Я полон сил и желания играть. Конкуренция всегда помогает прогрессировать, всегда был к ней готов. Это лишь очередной стимул и очередная мотивация.
Профессиональный футболист должен относиться к делу серьезно на протяжении всей карьеры. Следить за режимами питания, сна, отдыха. У меня с этим никогда проблем не было. Так что возраст тут ничего не меняет", - цитирует Комбарова Sport24.
"Не готов, что окажусь в запасе из-за трансфера Айртона. Купили игрока на ту же позицию, так что теперь — с футболом заканчивать, что ли? На лавку садиться не собираюсь! Я полон сил и желания играть. Конкуренция всегда помогает прогрессировать, всегда был к ней готов. Это лишь очередной стимул и очередная мотивация.
Профессиональный футболист должен относиться к делу серьезно на протяжении всей карьеры. Следить за режимами питания, сна, отдыха. У меня с этим никогда проблем не было. Так что возраст тут ничего не меняет", - цитирует Комбарова Sport24.
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