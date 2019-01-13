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Дмитрий Шляхтин: "Крылья" взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин остался доволен приобретениями в зимнее трансферное окно.

"У "Крыльев" есть турнирная задача, для ее решения команде однозначно требовалось усиление состава. Мы взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена. Это позитивный момент, что мы сработали достаточно оперативно, еще до начала первого сбора, новички пройдут с командой всю подготовку.

При этом нельзя исключать, что не будет еще каких-то точечных приобретений, может быть, один-два игрока. Будем держать руку на пульсе, следить за трансферным рынком, смотреть ситуацию в нашей команде, учитывать мнение главного тренера. Промежуточно расцениваю селекционную работу как хорошую, [главный тренер команды Миодраг] Божович доволен, все игроки с ним согласовывались, ключевые позиции усилили, финансово тоже все в пределах нормы. Итоговую оценку селекции можно будет давать по окончании сезона", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Шляхтин Крылья Советов
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