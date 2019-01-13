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Антон Миранчук: еще один кубок нам в копилочку не помешает

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что рад возможности начать межсезонным турниром в Катаре, на котором железнодорожники сыграют с "Зенитом" (22 января), "Ростовом" (25 января) и "Спартаком" (29 января).

- Медобследование – отлично, - сказал он. - Всех был рад видеть - ребята настроены на работу, улыбаются, что приятно. Вроде, все здоровы. Я - тоже. Мы занимались в отпуске, поэтому ничего удивительного. Результат ожидаемый.

- Скучаете по тем из ребят, кого сегодня не было на медосмотре?

- Конечно, скучаю. Куча моментов, которые хочется обсудить - кто и как отпуск провел. Много интересных тем, на которые можно пообщаться.

- Пока были в отпуске, общались с кем-то из партнеров?

- С Федей (Смоловым), с Димой Тарасовым, с Димой Бариновым. С Рифатом (Жемалетдиновым) мы рядом отдыхали. Еще с Эдером успели в одном отеле поотдыхать. Со всеми чуть-чуть общались.

- Рады тому, что в этом году меньше тренировок и первый матч на сборе будет уже 22 января?

- Это очень хорошо. Всегда об этом мечтал - поменьше тренировок, побольше входить в сезон через игры. Безусловно рад!

- Слышали о том, что ваш с "Рубином" кубковый матч могут перенести на весну? Как к этому относитесь?

- Слышал. Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне все равно.

- Какая цель-минимум у команды на оставшуюся часть сезона?

- Конечно Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели.

- А Кубок?

- Конечно. Всегда приятно выигрывать трофеи. Это всегда приятно. Всегда придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 20:35
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 20:56)
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Молодой ещё....не понимает.. ..желания море...а организм не готов....и посыпятся травмы...хорошо что Сёмин есть...не даст рвать по полной...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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