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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Антон Миранчук: еще один кубок нам в копилочку не помешает
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что рад возможности начать межсезонным турниром в Катаре, на котором железнодорожники сыграют с "Зенитом" (22 января), "Ростовом" (25 января) и "Спартаком" (29 января).
- Медобследование – отлично, - сказал он. - Всех был рад видеть - ребята настроены на работу, улыбаются, что приятно. Вроде, все здоровы. Я - тоже. Мы занимались в отпуске, поэтому ничего удивительного. Результат ожидаемый.
- Скучаете по тем из ребят, кого сегодня не было на медосмотре?
- Конечно, скучаю. Куча моментов, которые хочется обсудить - кто и как отпуск провел. Много интересных тем, на которые можно пообщаться.
- Пока были в отпуске, общались с кем-то из партнеров?
- С Федей (Смоловым), с Димой Тарасовым, с Димой Бариновым. С Рифатом (Жемалетдиновым) мы рядом отдыхали. Еще с Эдером успели в одном отеле поотдыхать. Со всеми чуть-чуть общались.
- Рады тому, что в этом году меньше тренировок и первый матч на сборе будет уже 22 января?
- Это очень хорошо. Всегда об этом мечтал - поменьше тренировок, побольше входить в сезон через игры. Безусловно рад!
- Слышали о том, что ваш с "Рубином" кубковый матч могут перенести на весну? Как к этому относитесь?
- Слышал. Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне все равно.
- Какая цель-минимум у команды на оставшуюся часть сезона?
- Конечно Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели.
- А Кубок?
- Конечно. Всегда приятно выигрывать трофеи. Это всегда приятно. Всегда придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает.
"Спорт-Экспресс"
- Медобследование – отлично, - сказал он. - Всех был рад видеть - ребята настроены на работу, улыбаются, что приятно. Вроде, все здоровы. Я - тоже. Мы занимались в отпуске, поэтому ничего удивительного. Результат ожидаемый.
- Скучаете по тем из ребят, кого сегодня не было на медосмотре?
- Конечно, скучаю. Куча моментов, которые хочется обсудить - кто и как отпуск провел. Много интересных тем, на которые можно пообщаться.
- Пока были в отпуске, общались с кем-то из партнеров?
- С Федей (Смоловым), с Димой Тарасовым, с Димой Бариновым. С Рифатом (Жемалетдиновым) мы рядом отдыхали. Еще с Эдером успели в одном отеле поотдыхать. Со всеми чуть-чуть общались.
- Рады тому, что в этом году меньше тренировок и первый матч на сборе будет уже 22 января?
- Это очень хорошо. Всегда об этом мечтал - поменьше тренировок, побольше входить в сезон через игры. Безусловно рад!
- Слышали о том, что ваш с "Рубином" кубковый матч могут перенести на весну? Как к этому относитесь?
- Слышал. Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне все равно.
- Какая цель-минимум у команды на оставшуюся часть сезона?
- Конечно Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели.
- А Кубок?
- Конечно. Всегда приятно выигрывать трофеи. Это всегда приятно. Всегда придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает.
"Спорт-Экспресс"
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