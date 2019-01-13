Антон Миранчук: еще один кубок нам в копилочку не помешает

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что рад возможности начать межсезонным турниром в Катаре, на котором железнодорожники сыграют с "Зенитом" (22 января), "Ростовом" (25 января) и "Спартаком" (29 января).- Медобследование – отлично, - сказал он. - Всех был рад видеть - ребята настроены на работу, улыбаются, что приятно. Вроде, все здоровы. Я - тоже. Мы занимались в отпуске, поэтому ничего удивительного. Результат ожидаемый.- Конечно, скучаю. Куча моментов, которые хочется обсудить - кто и как отпуск провел. Много интересных тем, на которые можно пообщаться.- С Федей (Смоловым), с Димой Тарасовым, с Димой Бариновым. С Рифатом (Жемалетдиновым) мы рядом отдыхали. Еще с Эдером успели в одном отеле поотдыхать. Со всеми чуть-чуть общались.- Это очень хорошо. Всегда об этом мечтал - поменьше тренировок, побольше входить в сезон через игры. Безусловно рад!- Слышал. Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне все равно.- Конечно Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели.- Конечно. Всегда приятно выигрывать трофеи. Это всегда приятно. Всегда придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает.