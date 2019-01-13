Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о том, как получил травму в матче группового турнира Лиги Европы с "Рапидом".– Это все случилось минут через 10 после начала второго тайма. В простом эпизоде корпус ставил, и получилось как-то неудачно. Ощущения в колене какие-то непонятные. Я попробовал поприседать. Вроде, нормально. Обычно же когда "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было, просто дискомфорт. Матч доиграл. В раздевалке – лед приложили, обезболивающее вкололи. Но на следующее утро колено опухло, уже не мог ногу согнуть-разогнуть.– Подождали пару дней, пока сойдет отек, ногу я сгибать до конца так и не мог. Сделали МРТ, на нем врачи увидели "кресты". Поехали для уверенности в Италию. Там тоже головой кивают: "Да, все плохо. Надо делать операцию". Но я им до последнего не верил: знаю же, что такое разрыв крестообразной связки, на правой ноге уже пережил. В тот раз, кстати, прошло 4,5 месяца, и я уже играл.– Да не, это же больше картинка. Шрамы некрасивые – да, но в целом ничего страшного.