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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о том, как получил травму в матче группового турнира Лиги Европы с "Рапидом".
– Как так получилось, что вы спокойно доиграли матч с "Рапидом" с порванными "крестами"? Это же невыносимая боль.
– Это все случилось минут через 10 после начала второго тайма. В простом эпизоде корпус ставил, и получилось как-то неудачно. Ощущения в колене какие-то непонятные. Я попробовал поприседать. Вроде, нормально. Обычно же когда "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было, просто дискомфорт. Матч доиграл. В раздевалке – лед приложили, обезболивающее вкололи. Но на следующее утро колено опухло, уже не мог ногу согнуть-разогнуть.
– Стало понятно, что что-то серьезное?
– Подождали пару дней, пока сойдет отек, ногу я сгибать до конца так и не мог. Сделали МРТ, на нем врачи увидели "кресты". Поехали для уверенности в Италию. Там тоже головой кивают: "Да, все плохо. Надо делать операцию". Но я им до последнего не верил: знаю же, что такое разрыв крестообразной связки, на правой ноге уже пережил. В тот раз, кстати, прошло 4,5 месяца, и я уже играл.
– Вас видео с ногой в инстаграме никто удалить не просил? Страшно же.
– Да не, это же больше картинка. Шрамы некрасивые – да, но в целом ничего страшного.
"Спорт-Экспресс"
– Как так получилось, что вы спокойно доиграли матч с "Рапидом" с порванными "крестами"? Это же невыносимая боль.
– Это все случилось минут через 10 после начала второго тайма. В простом эпизоде корпус ставил, и получилось как-то неудачно. Ощущения в колене какие-то непонятные. Я попробовал поприседать. Вроде, нормально. Обычно же когда "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было, просто дискомфорт. Матч доиграл. В раздевалке – лед приложили, обезболивающее вкололи. Но на следующее утро колено опухло, уже не мог ногу согнуть-разогнуть.
– Стало понятно, что что-то серьезное?
– Подождали пару дней, пока сойдет отек, ногу я сгибать до конца так и не мог. Сделали МРТ, на нем врачи увидели "кресты". Поехали для уверенности в Италию. Там тоже головой кивают: "Да, все плохо. Надо делать операцию". Но я им до последнего не верил: знаю же, что такое разрыв крестообразной связки, на правой ноге уже пережил. В тот раз, кстати, прошло 4,5 месяца, и я уже играл.
– Вас видео с ногой в инстаграме никто удалить не просил? Страшно же.
– Да не, это же больше картинка. Шрамы некрасивые – да, но в целом ничего страшного.
"Спорт-Экспресс"
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