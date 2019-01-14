Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Кокорин рассказал о болях в прооперированном колене

Александр Кокорин, находящийся под стражей в СИЗО пожаловался на здоровье.

"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. В СИЗО можно вызвать врача? Не знал. Но что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит", — приводят слова Кокорина "Известия".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.