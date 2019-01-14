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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Александр Кокорин рассказал о болях в прооперированном колене
Александр Кокорин, находящийся под стражей в СИЗО пожаловался на здоровье.
"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. В СИЗО можно вызвать врача? Не знал. Но что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит", — приводят слова Кокорина "Известия".
"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. В СИЗО можно вызвать врача? Не знал. Но что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит", — приводят слова Кокорина "Известия".
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