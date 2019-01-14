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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бактиер Зайнутдинов ради перехода в "Ростов" выкупил свой контракт у "Астаны" за 9 млн рублей
Спортивный директор "Астаны" Александр Коночкин поделился мнением о переходе 20-летнего полузащитника команды Бактиера Зайнутдинова в "Ростов".
"По завершению сезона-2017 наш клуб провел переговоры с "Таразом" и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. Было достигнуто соглашение о трансфере Бактиера в "Астану" за 20 миллионов тенге [3,6 млн рублей].
Также между клубом и Зайнутдиновым был заключен трехлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном выкупе контракта игроком с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге [9 млн рублей]. Опция действовала в течение первого года договора и могла быть активирована только в случае предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб.
По окончании сезона-2018 игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в два с половиной раза, но он отказался, предпочтя уйти в "Ростов" на меньшие условия.
С одной стороны, грустно, что "Астана" теряет такого перспективного игрока. С другой стороны, я рад, что у нас есть еще игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем есть договоренность о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком "Ростова", он вернется в «Астану» и мы продолжим сотрудничество с ним", – сказал Коночкин.
Sports.kz
"По завершению сезона-2017 наш клуб провел переговоры с "Таразом" и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. Было достигнуто соглашение о трансфере Бактиера в "Астану" за 20 миллионов тенге [3,6 млн рублей].
Также между клубом и Зайнутдиновым был заключен трехлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном выкупе контракта игроком с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге [9 млн рублей]. Опция действовала в течение первого года договора и могла быть активирована только в случае предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб.
По окончании сезона-2018 игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в два с половиной раза, но он отказался, предпочтя уйти в "Ростов" на меньшие условия.
С одной стороны, грустно, что "Астана" теряет такого перспективного игрока. С другой стороны, я рад, что у нас есть еще игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем есть договоренность о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком "Ростова", он вернется в «Астану» и мы продолжим сотрудничество с ним", – сказал Коночкин.
Sports.kz
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