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Юрий Ковтун считает, что Антон Заболотный еще получит свой шанс в "Зените"

Экс-защитник "Спартака" Юрий Ковтун оценил будущее Антона Заболотного в "Зените".

"Заболотный и Женька Марков получили хорошие контракты благодаря работе в "Тосно" с Парфеновым. Но там был другой уровень, несопоставимый с "Зенитом" или "Динамо". Заба мало играет, я вижу, что желание у него огромное, а вот прогресс?

Наверное, нужно улучшать работу с мячом, игровое мышление, обыгрывать защитников в штрафной. Думаю, Семак даст ему шанс. Сильные качества от Антона никуда не ушли. Время для подготовки есть. Все должно идти через работу, тренировочный процесс", — передает слова Ковтуна "Спорт уик-энд".

27-летний Заболотный в текущем сезоне провел в чемпионате России 11 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
Теги: Зенит Семак Заболотный Ковтун
Сегодня, 11:24
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#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:57)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
он выкладывается на все 100%, но кажется уровня мастерства не хватает.

Это видно было с первой его игры по мне. Для этого супер спецом не нужно быть. Мы в свое время тоже пеклись с Салугиным, Самодиным тоже хренову тучу шансов давали. И где они сейчас? Не потянули, но тянули за уши их знатно. Но там то понятно, типа свои воспитанники. А вот что так пекутся с Заболотным в Зените - совершенно не понятно по мне...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  FCSM78  Khimki (Сегодня, 12:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Заболотный как импотент, хочет но не может...))) ФНЛ, его тема!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 11:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Да у него этих шансов уже было...

Причем, ИМХО, нельзя его упрекнуть в отсутствии желания, он выкладывается на все 100%, но кажется уровня мастерства не хватает.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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