Антон Миранчук: наша задача - выйти в Лигу чемпионов и взять Кубок России

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о целях команды на вторую половину сезона."Цель-минимум? Конечно, Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели. Ну и Кубок. Всегда приятно выигрывать трофеи. Это придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает", – сказал Миранчук.После 17 туров железнодорожники занимают в таблице РПЛ 5-е место. В первом матче 1/4 финала Олимп-Кубок России "Локо" обыграл "Рубин" (1:0).