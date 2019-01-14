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Антон Миранчук: наша задача - выйти в Лигу чемпионов и взять Кубок России

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

"Цель-минимум? Конечно, Лига чемпионов. Для себя, по крайней мере. Сейчас приедем на сборы, тренер точно скажет. Но мне кажется, у всех должны быть такие цели. Ну и Кубок. Всегда приятно выигрывать трофеи. Это придает уверенности и команде, и каждому игроку. Еще один кубок нам в копилочку не помешает", – сказал Миранчук.

После 17 туров железнодорожники занимают в таблице РПЛ 5-е место. В первом матче 1/4 финала Олимп-Кубок России "Локо" обыграл "Рубин" (1:0).

"СЭ"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 11:37
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 12:44)
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Болеет за:
«Ростов»
какой такой Кубок России?
В Хайфу ехай,Миранчук!
Там тепло там за кубок играй..

В этом годе "Ростов" берет Кубок.Дело решенное!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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