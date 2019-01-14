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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Олег Кононов: Мамаев сильный человек, он справится со всем и вернется в футбол
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уверен, что его бывший подопечный, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев еще вернется на футбольное поле.
"Павел крепкий человек. Мне жаль, что все так происходит. Он должен играть. В моем понимании, конечно, ситуация сложная. Но я думаю, что он справится. Он сильный человек и будет еще играть", - сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди"
Напомним, Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении трех человек.
"Павел крепкий человек. Мне жаль, что все так происходит. Он должен играть. В моем понимании, конечно, ситуация сложная. Но я думаю, что он справится. Он сильный человек и будет еще играть", - сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди"
Напомним, Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении трех человек.
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