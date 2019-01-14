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Артем Дзюба: "Фенербахче"? Это очень неприятный соперник, но в 1/8 финала проходить нужно

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мне кажется, примерно в одном состоянии будем находиться. Очень неприятный соперник, один из лидеров турецкого футбола. Понятно, что сейчас у него не самое лучшее время, но мы не смотрим на таблицу. Нужно в любом случае проходить в 1/8 финала», – сказал Дзюба.

"Зенит" сыграет с "Фенербахче" 14 и 21 февраля.

"СЭ"
Теги: Зенит Фенербахче Дзюба
Сегодня, 12:19
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