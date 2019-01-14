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Кононов: встреча с Романцевым не была декорацией - я никогда ни под кого не подстраивался

Наставник "Спартака" Олег Кононов заявил, что встречался с бывшим рулевым команды Олегом Романцевым, поскольку ему близок стиль игры романцевских команд.

"Встреча с Романцевым - это не декорация. Я никогда ни под кого не подстраивался. У меня есть собственное мировоззрение. Не смотрю, кто и как будет реагировать.

Тот стиль игры, который я выбрал, подходит под ту игру, которая была при Олеге Ивановиче. Возможно, потому меня и пригласили сюда. Да, я не спартаковец, но я с детства болел за "Спартак". Мне нравился тот футбол, который был при Бескове. История "Спартака" очень символична лично для меня.

Понятно, что Олег Иванович - это величина, который доказал все игрой команды и результатами. Многие его воспитанники сейчас тренируют команды премьер-лиги. Это большое достижение", - - сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди"
Теги: Спартак Романцев Кононов
Сегодня, 12:24
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 13:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
В свинарне подстраивайся не подстраивайся,не угадаешь,пнут под зад без объяснений,так что зря соловьем заливаешься...

Не ходи по свинарням и не будешь получать под зад, терпила.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 12:41)
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Болеет за:
ЦСКА
В свинарне подстраивайся не подстраивайся,не угадаешь,пнут под зад без объяснений,так что зря соловьем заливаешься...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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